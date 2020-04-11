Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

ТАСС, 11 апреля. Организаторы американского фестиваля искусств Burning Man ("Горящий человек"), который проходит в штате Невада, в пятницу объявили об отмене мероприятия из-за пандемии коронавируса.

"После выслушивания, обсуждения и тщательного обдумывания мы приняли сложное решение не строить Black Rock City (город, который заново выстраивается организаторами и участниками фестиваля каждый год в пустыне Блэк-Рок - прим. ТАСС) в 2020 году", - говорится в заявлении организаторов. Они также уточнили, что собираются воссоздать Black Rock City в онлайн-формате.

Организаторы фестиваля сообщили, что вернут деньги за билеты, однако попросили пожертвовать часть или всю стоимость билета на поддержание проекта.

Фестиваль Burning Man, устраиваемый ежегодно с 1986 года, проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в течение нескольких дней в конце августа и начале сентября. Он посвящен главным образом современному искусству и творческому самовыражению. Под конец фестиваля организаторы мероприятия по традиции сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на территории США зарегистрировано 500 399 случаев заражения новым коронавирусом. От осложнений умерли 18 693 человека. Выздоровели 28 837.