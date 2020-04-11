Минкультуры просит внести кино и музыкальную индустрию в список пострадавших от карантина

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова обратилась к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову с просьбой включить в список отдельных сфер деятельности, больше всего пострадавших из-за карантина, производство кинофильмов, телевизионных программ, музыкальную индустрию, а также деятельность музеев и зоопарков. Текст письма главы Минкультуры имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу включить в список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, <...> следующие сферы деятельности: производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот; деятельность музеев; деятельность зоопарков", - говорится в письме.

Ранее Российский музыкальный союз (РМС) предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в период пандемии коронавируса нового типа ряд экстренных мер по поддержке музыкальной индустрии, в том числе авторов и исполнителей. Среди предложений - освобождение российских организаций от уплаты НДС по сделкам по распоряжению исключительными правами на объекты авторских и смежных прав. Также предлагается освобождение организаций по управлению авторскими и смежными правами от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при выплатах авторам и исполнителям. Высвобожденные средства могут быть направлены на дополнительные выплаты представителям авторского сообщества.

Мнение деятелей культуры

Деятели культуры поддерживают предложенные кабмину и Минэкономразвития меры поддержки культурной отрасли. По словам кинорежиссера Владимира Хотиненко, главная проблема заключается в том, что на неопределенный срок полностью исчез кинопоказ. "Мы много раз обсуждали, как улучшить и узаконить работу в интернете, потому что очень многое ушло в онлайн, сегодня аудитория онлайн-сервисов значительно шире, чем у кинотеатров, но там процветает пиратство. Сейчас многие пытаются что-то предпринять и даже начинают показывать новые фильмы в интернете. Нужно дать людям возможность зарабатывать в этой новой системе, новой формации - производителям, прокатчикам и так далее", - цитирует его пресс-служба Российского музыкального союза.

Хотиненко также добавил, что в сложившейся кризисной ситуации важно ввести кинопоказ в интернете в законное русло и ужесточить ответственность за пиратство: "Нужно создавать онлайн новые каналы, сетки, чтобы аудитория не отвыкала от самого феномена кинопроката. Чтобы не размывалась специфика традиционного кинопоказа, чтобы он не умирал. Вопрос-то назрел не вчера, эта ситуация стимулировала процессы, о которых мы давно говорили".

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный считает, что отрасль находится в стагнации. "Цирковое искусство всегда зависело от платежеспособности населения и количества посещений, сейчас этих посещений ноль, - цитирует его РМС. - Даже в Великую Отечественную войну цирки продолжали функционировать, 98% цирков нашей страны являются бюджетными организациями, деньги у них заканчиваются, они уже начинают жить в долг". Запашный отметил, что имеющегося финансирования не хватает, учитывая, что эти цирки оказались лишены собственной прибыли, а она была больше, чем бюджетная поддержка.

Генеральный директор ООО "Первое музыкальное Издательство" Мария Опарина оценивает ситуацию как очень сложную - музыкальная индустрия понесла колоссальные потери из-за пандемии коронавируса. "Наиболее абсурдным является то, что компании, которые управляют авторскими и смежными правами, обязаны и отчислять НДС, и платить страховые взносы в полном объеме", - процитировали ее в пресс-службе РМС. Опарина полагает, что на восстановление отрасли понадобится два года.

Расширение перечня

Постановлением правительства от 10 апреля 2020 года расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции был расширен. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении в данный перечень стоматологий и кинотеатров.

О коронавирусе

На сегодняшний день режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины, за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. Правительство России запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.