Кортнев, Макаревич и другие музыканты записали песню-благодарность медикам

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские музыканты, артисты театра и кино в субботу опубликовали совместный видеоролик, для которого исполнили песню "Люди в белых халатах". Клип задуман как благодарность медицинским работникам, борющимся сегодня с пандемией коронавируса, сообщил ТАСС автор идеи проекта, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

"Идея записать эту песню родилась совершенно спонтанно, композиция всплыла будто из подсознания, из какой-то детской памяти, - рассказал музыкант. - И стало очевидно, что она идеально подходит сегодняшнему дню и выражает то, что мы хотим сказать медикам всего мира и России: мы верим в них и надеемся на их труд. Также стало понятно, что это должно быть коллективное обращение - слова благодарности как можно большего числа людей".

В новой версии "Люди в белых халатах" спели Камиль Ларин, Найк Борзов, участники группы "Ундервуд" Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко, Ромарио, Нонна Гришаева, Константин Хабенский, Татьяна Лазарева, Михаил Козырев, Анатолий Белый, Максим Леонидов, Андрей Макаревич, Кристина Бабушкина, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Алена Бабенко, Евгений Маргулис, Леонид Барац, лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий, Максим Покровский, Валерий Сюткин и группа "Несчастный случай" в лице Алексея Кортнева, Павла Мордюкова, Сергея Чекрыжова, Дмитрия Чувелева, Романа Мамаева, Павла Тимофеева. На создание видео, по словам Кортнева, ушло три дня. Главным посылом клипа стал призыв соблюдать самоизоляцию для помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Песня "Люди в белых халатах" была написана в 1967 году композитором Эдуардом Колмановским на слова поэта Льва Ошанина. Ее исполнял певец Владимир Трошин.

Ситуация с коронавирусом

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.