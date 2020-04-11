Российские звезды выступили в пустом Большом театре в поддержку врачей

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Звезды классической сцены и эстрады, актеры театра и кино в субботу дали концерт на Исторической сцене Большого театра России при пустом зале, чтобы выразить благодарность медицинским работникам, волонтерам, учителям, водителям общественного транспорта, сотрудникам продуктовых магазинов, которые трудятся в период пандемии коронавируса. Акцию "Мы вместе" в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 1".

"Все, что происходит сегодня в мире, - это, конечно, временные трудности. Наступит день, мы все пойдем по своим делам, у нас будет возможность посетить театры, музеи, библиотеки, кино - все это вопрос времени", - обратился худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков к зрителям, которые могли его видеть на экранах своих телевизоров и компьютеров.

На сцену также вышли актеры Евгений Миронов, Константин Райкин, Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Михаил Боярский, Александр Петров и Юлия Пересильд, певцы Николай Расторгуев, Дима Билан, Николай Басков, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина, композитор Игорь Крутой, альтист Юрий Башмет, скрипач Вадим Репин, пианисты Николай Луганский, Иван Бессонов и Елисей Мысин, виолончелист Александр Князев, гобоист Тимофей Яхнов, артисты балета Светлана Захарова и Сергей Полунин, артист Ансамбля народного танца им. Моисеева Олег Чернасов. Денис Мацуев присоединился к акции по видеосвязи из родного Иркутска, как и музыканты Симфонического оркестра Большого театра, которые играли каждый из своего дома.

Артистам было непривычно выступать при пустом зале. Чтобы дать им понять, что в эти минуты их видят миллионы, на сцену вывели по видеосвязи врачей, возглавляющих московские больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом.

"Нужно делать то, что мы делаем последние дни: сидим дома, самоизолируемся. Я уверен, что эту просьбу к телезрителям поддержат все мои коллеги, - сказал главврач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко и напомнил, - потому что основа уменьшения количества заболевших, количества заболевших в критическом состоянии - это самоизоляции и минимализация контактов".

Участники концерта соблюдали все меры предосторожности: певцы брали микрофон в одноразовых перчатках, рояль дезинфицировали перед каждым выступлением.

О пандемии

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.