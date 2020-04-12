Музыканты Филармонии "Ла Скала" выступили с "пасхальным концертом" для медиков

РИМ, 12 апреля. /ТАСС/. Музыканты Филармонии театра "Ла Скала" провели "пасхальный концерт" в честь всех врачей и медперсонала, которые помогают заразившимся коронавирусом. В воскресенье десятки музыкантов после праздничной мессы Папы Римского в Ватикане исполнили произведения из классического репертуара на собственных инструментах из дома.

Об инициативе под хэштегом "Италия играет" было объявлено заранее, а соответствующий ролик размещен на страницах в социальных сетях. "Пасхальный концерт" посвящен всем врачам и медперсоналу мира, а также сотрудникам правоохранительных органов. "Ла Скала", которая отменила все спектакли уже в конце февраля после выявления локальной вспышки коронавируса в Италии, выложила в интернете все свои лучшие спектакли для бесплатного просмотра.

Итальянский тенор Андреа Бочелли споет в пустом миланском кафедральном соборе, исполнит произведения духовной музыки. Его выступление, посвященное всем жертвам коронавируса и тем, кто с ним борются, будет транслироваться в прямом эфире в Италии и многих странах мира, объявил мэр Милана Джузеппе Сала.

Пасха во время пандемии

Страдающим от пандемии посвятил свое пасхальное обращение "Граду и миру" Папа Римский Франциск. "Я думаю и молюсь сегодня в первую очередь о тех, кто пострадал от коронавируса - о больных, о погибших и их родственниках, оплакивающих своих близких, с которыми даже иногда не успели попрощаться. Христос, дай сил и надежды врачам и медперсоналу, всем, кто демонстрирует любовь и заботу о ближнем", - сказал Папа.

"Многие проводят эту Пасху в одиночестве, в трауре и смятении из-за пандемии, в физических страданиях и при экономических проблемах", - отметил понтифик. "Как новая искра, эта Светлая новость [Христос воскресе] зажглась в ночи, в мире, уже стоящем перед эпохальными вызовами, а сегодня согнувшемся под грузом пандемии, которая стала испытанием для всей нашей большой человеческой семьи", - сказал Франциск.

Свое обращение понтифик первые произнес внутри собора, а не с балкона на фасаде, как обычно принято. С 8 марта из-за распространения коронавируса папские воскресные проповеди и коллективные аудиенции транслируются онлайн. В стриминге прошли и все службы и процессии Страстной недели, включая крестный ход, состоявшийся впервые за более чем полвека не у стен Колизея. В Ватикан привезли "чумное распятие" - деревянное распятие из римской церкви Сан-Марчелло, которое, по преданию, спасло Рим от эпидемии чумы в XVI веке.

Общее число инфицированных в Италии превысило 150 тыс. человек, из которых почти 19,5 тыс. умерли, более 32,5 тыс. вылечились.