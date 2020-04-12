Цискаридзе планирует дать онлайн-урок по балету из павильона "Космос" на ВДНХ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Онлайн-урок по балету ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе планирует провести из павильона "Космос" на ВДНХ. Об этом он рассказал во время "Большого космического эфира" на "Роскосмос ТВ".

"Да, есть такое", - сказал Цискаридзе в ответ на вопрос ведущего, собирается ли он давать мастер-класс в павильоне "Космос" на ВДНХ. Даты урока он не уточнил.

По словам ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, идея провести мастер-класс на территории ВДНХ возникла в прошлом году у его друга. Тогда в мероприятии в рамках фестиваля "Мировые балетные каникулы" приняли участие более 1 тыс. человек.

В этом году "решили сделать это в онлайн и выбрали павильон "Космос", что для меня тоже было безумно приятно".

"Эта онлайн-трансляция и космос, мне кажется, очень сродни, потому что без спутников ничего это было бы невозможно - никакая коммуникация. Мы бы с вами не разговаривали, если бы этого не существовало", - сказал Цискаридзе.

1 июня 2019 года на ВДНХ прошел бесплатный балетный мастер-класс Николая Цискаридзе. В пресс-службе оргкомитета фестиваля тогда сообщили ТАСС, что занятие включили в "Книгу рекордов России" как самый массовый урок балета. Тогда на мастер-класс приехали гости из разных регионов России и более чем 10 стран: Сингапура, Японии, Китая, Швеции, Греции и других.