Театр "Современник" впервые отметит день рождения в режиме онлайн

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московский театр "Современник", которому 15 апреля исполняется 64 года, впервые отметит день рождения в режиме онлайн. Такой формат праздника определен в условиях самоизоляции в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе театра.

"В свое время Галина Волчек (1933-2019), которая была в числе основателей "Современника", а потом на протяжении 48 лет художественным руководителем театра, одно из правил жизни сформулировала так: "Чтобы оставаться сильными, трудности нужно преодолевать не в одиночку, а сообща". Следуя традициям, коллектив "Современника" отметит свой день рождения, собравшись вместе, правда, с помощью видеосвязи", - сказала представитель пресс-службы театра.

Она проинформировала, что это будет проект "Снова оттепель. Поэзия времени". Его инициатором стал нынешний художественный руководитель театра Виктор Рыжаков. "Именно сегодня, когда весь мир переживает трагические события, когда мы не можем встретиться в театре, находясь на самоизоляции, важно быть вместе не только друг с другом, но и со зрителями", - процитировали худрука в пресс-службе.

Там же отметили, что о потребности в этой обратной связи между театром и его зрителями "Современник" знает не понаслышке. Последний спектакль на Чистых прудах сыграли 16 марта, а уже 18 марта в социальных сетях и на сайте театра состоялась премьера антивирусного онлайн-проекта "Доктор Чехов". С тех пор каждый вечер ровно в 19:00 мск - время начала спектакля - появляется новая запись, сделанная артистами дома.

Короткие рассказы Антона Чехова уже прочли Марина Неелова, Алена Бабенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш, Владислав Ветров и другие артисты театра, к которым присоединился друг "Современника" Гарик Сукачев. Как ранее передавал ТАСС, "каждый вечер "Доктора Чехова" смотрят десятки тысяч людей, причем не только в Москве, не только в России, но и по всему миру. Театр получает отзывы из множества стран - от Австралии до Соединенных Штатов Америки".

"Теперь в режиме онлайн решено отметить 64-й день рождения "Современника", - сообщили в пресс-службе театра.

О проекте "Снова оттепель. Поэзия времени"

Днем рождения театра "Современник" его создателями было решено считать первую встречу со зрителями: именно 15 апреля 1956 года на учебной сцене Школы-студии МХАТ был сыгран первый спектакль. Это были "Вечно живые", поставленные Олегом Ефремовым по пьесе Виктора Розова. Спектакль начался ровно в полночь.

"В это же время - в полночь 15 апреля - на сайте театра стартует проект "Снова оттепель. Поэзия времени". Он состоит из более чем 100 видео, записанных артистами "Современника" дома. Здесь можно будет услышать стихи и прозу легендарного для истории и культуры страны времени", - рассказали в пресс-службе "Современника".

Там же пояснили, что "в театре выбрали именно эту тему для празднования дня рождения не только потому, что время создания театра пришлось на середину 1950-х годов. Внутренней темой обращения к этому времени стала уверенность, что после каждой холодной зимы обязательно наступает весна, и начинается она с оттепели. В театре на Чистых прудах верят, что это время вот-вот наступит".

Из истории "Современника"

В послевоенной истории страны "Современник" стал первым театром, который основала группа единомышленников и затем сумела отстоять себя как целостный художественный коллектив.

Основатели театра - Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и другие, присоединившиеся к ним, были недавними выпускниками Школы-студии Московского Художественного театра.

Главным для создателей "Современника" был актерский ансамбль, подлинное проникновение во внутренний мир героев, в психологию человека. Они стремились вернуть на сцену живого человека. В их героях зрители узнавали самих себя.

Программное устремление молодого театра - говорить с людьми языком современности - было понято и поддержано публикой.