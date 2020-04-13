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Литвинова представит новый спектакль в Театре на Малой Бронной после отмены самоизоляции

Премьера спектакля "Посмертные ранения" запланирована на осень

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Актриса, режиссер, сценарист, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова поставит авторский спектакль "Посмертные ранения" в Театре на Малой Бронной после отмены ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа. Премьера запланирована на осень 2020 года, сообщила ТАСС в понедельник пресс-атташе театра Мария Малкина.

"Некоторое время назад наш художественный руководитель Константин Богомолов предложил Ренате Литвиновой поставить спектакль в Театре на Малой Бронной, и она согласилась", - рассказала Малкина о рождении проекта. Она добавила, что "в настоящий момент Рената Литвинова заканчивает работу над пьесой и вскоре приступит к репетициям".

В качестве подтверждения пресс-атташе привела слова самой Литвиновой.

"Перед самым карантином я провела кастинг актеров на роли, утвердив костяк старейшин - Геннадия Сайфулина и Виктора Лакирева, - сказала Литвинова. - Также я пригласила своих актеров-соратников, с которыми работаю давно, - Софью Эрнст и Кирилла Трубецкого. Как закончится изоляция, начнутся репетиции моей новой пьесы "Посмертные ранения".

На вопрос, о чем будет пьеса, Литвинова ответила, что она "о театре, о его звездах, об утрате ролей, но не величия". "И это будет жанровый спектакль, даже шпионский. Не хочу раскрывать всех тайн, но там будут перестрелки, погони, смерти и любовь. А если говорить, кому он посвящается, так ответ один - актерам!" - пояснила Литвинова замысел спектакля.

В постановке также примут участие актеры Сергей Кизас, Татьяна Лозовая, Мария Фомина. Сценографию к спектаклю выполнит Лариса Ломакина.

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