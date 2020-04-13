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Лучшим фильмом Якутского международного кинофестиваля стала картина "Бой Атбая"

Режиссером картины является Адильхан Ержанов из Казахстана

ЯКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Лучшим фильмом в основном конкурсе VI Якутского международного кинофестиваля стала картина "Бой Атбая" режиссера Адильхана Ержанова из Казахстана. Об этом сообщили в дирекции кинофестиваля.

Кинофестиваль в Якутске планировали провести с 18 по 22 марта. 18 марта организаторы объявили об отмене мероприятия из-за пандемии коронавируса, было принято решение обеспечить жюри просмотр конкурсных фильмов онлайн. Так, для участия в основном конкурсе и конкурсе документального кино поступило свыше 900 заявок из 40 стран.

В основном конкурсе лучшим фильмом признан фильм "Бой Атбая" режиссера Адильхана Ержанова из Казахстана. "Фильм-победитель "Бой Атбая" - это завораживающая история неоднозначного героя, который вначале отталкивает, но потом начинаешь понимать мрачного, покалеченного человека. Простая, скупая история рассказана потрясающе. Есть какая-то магия в том, как это рассказано и сыграно. И это однозначно главный приз", - сказал председатель жюри основного конкурса, режиссер Борис Хлебников. В состав жюри основного конкурса также вошли режиссеры Эдуард Новиков и Элла Манжеева.

В номинации "Лучшая работа режиссера" победителем стал Дмитрий Давыдов с картиной "Нет бога кроме меня". Специальный приз жюри в номинации "За лучшую женскую роль" получила актриса Зорица Нюшева за работу в фильме "Бог существует, и ее имя - Петруния". Фильм "Белый, белый день" выиграл в номинации "За ритм и цвет, как описание пульсирующей жизни".

В конкурсе документального кино лучшим фильмом признана "Книга моря" российского режиссера Алексея Вахрушева "за глубинное понимание жизни коренных народов в сложных условиях и нестандартные кинематографические элементы". В номинации "Лучшая работа режиссера" выиграл Тонислав Христов с картиной "Магическая жизнь V" за "творческий подход к сложной теме, изобретательно сочетающий полуигровые элементы с эмоционально сильными документальными сценами".

Получили специальное упоминание фильм "Мужчина с семьей - гренландское приключение" за "смелость подхода и предельную гибкость развития повествования", а также картина "Хозяин оленей" за "чарующие медитативные зарисовки из жизни современной кочевой семьи на Крайнем Севере". Документальные фильмы оценивали кинокритик, журналист Ник Холдсворт, режиссер Максим Арбугаев и продюсер Симона Бауманн.

Лауреаты среди якутских фильмов

Приз зрительских симпатий среди якутских фильмов получила картина "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой. В номинации "Лучшая женская роль в якутском фильме" выиграла Ньургуйаана Шадрина за роль в фильме "Поспешивший" режиссера Романа Дорофеева. Награду за "Лучшую мужскую роль в якутском фильме" получил Степан Петров за роли в фильмах "Надо мною солнце не садится" и "Царь-птица" (режиссер Эдуард Новиков).

За вклад в развитие якутского кинематографа награжден артист театра и кино, заслуженный артист ЯАССР, народный артист Республики Саха (Якутия) Спартак Федотов.

Якутский международный кинофестиваль проводится с 2013 года. Главная тема фестиваля - национальная культура в современном мире, сложный путь идентификации человека и интеграции традиций в глобальный контекст.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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