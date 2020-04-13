Лучшим режиссером по версии фестиваля фильмов о космосе "Циолковский" стал Клим Шипенко

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Клим Шипенко победил в номинации "Лучший режиссер" первого международного фестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский", награду ему принес фильм "Салют-7", сообщила в понедельник пресс-служба смотра.

Первый международный фестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" должен был пройти в Калуге с 9 по 12 апреля, но из-за ситуации с распространением коронавируса его перенесли в онлайн-пространство. Показы проводились на платформе сервиса more.tv.

"Гран-при имени Королёва в номинации "Лучший режиссер" получил российский кинорежиссер Клим Шипенко за фильм "Салют-7" о самом сложном полете в истории космонавтики", - говорится в сообщении.

Гран-при имени Клушанцева в номинации "Лучшие технические достижения в фильме и лучшие спецэффекты" получил ведущий супервайзер визуальных эффектов в отечественном кино Алексей Гусев. Награду ему также присудили за картину "Салют-7".

В основу сюжета фильма лег реальный инцидент из советской истории освоения космоса. В 1985 году автоматическая станция "Салют-7" перестала отвечать на команды с Земли. Ее падение могло привести к большим человеческим жертвам, в связи с чем было принято решение послать на орбиту двух космонавтов, роли которых исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко.

Награды фестиваля также получили документальные картины разного хронометража из Италии, Испании, Мальты, США и России. Приз "Особый взгляд" присудили режиссеру Николаю Викторову за фильм "Встретимся где-то…", основанный на воспоминаниях о времени работы над фантастической картиной "Через тернии к звездам" его отца Ричарда Викторова. Приз президента кинофестиваля Игоря Угольникова достался российскому продюсеру Тимуру Бекмамбетову за драму о первом выходе в открытый космос "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева.