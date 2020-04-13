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Пандемия коронавируса нового типа

Французский актер Морис Барье умер после заражения коронавирусом

Ему было 87 лет

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Французский актер Морис Барье умер в возрасте 87 лет от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщила радиостанция France Info.

По ее информации, коронавирус у Барье был диагностирован несколько дней назад, когда актер находился на лечении в больнице города Монбар (департамент Кот-д'Ор). "Морис Барье перенес болезнь легких, он заразился коронавирусом в больнице, где проходил лечение", - написал его племянник Жереми Манес в Twitter. Похороны актера пройдут 15 апреля в городе Семюр-ан-Осуа (восток Франции).

Морис Барье снялся в более 50 фильмах, в том числе с участием Алена Делона, Жан-Поля Бельмондо, Жана Габена, Пьера Ришара, Жерара Депардье. Началом его актерской карьеры послужили съемки в 1966 году в кинокартине Роберто Росселлини "Приход к власти Людовика XIV", в которой Барье сыграл роль д'Артаньяна.

Широкая известность к Барье пришла в 1972 году после съемок в комедии Ива Робера "Высокий блондин в черном ботинке", где его коллегами по съемочной площадке стали Пьер Ришар, Мирей Дарк и Жан Рошфор. В 1973 году Барье снялся в драме "Двое в городе" с Аленом Делоном и Жаном Габеном в главных ролях. В 1986 году актер принял участие в съемках комедии "Беглецы" с дуэтом Ришар - Депардье.

С 1990-х годов Барье реже стал сниматься в кино, отдав предпочтение игре в театре. В 1998 году он был удостоен премии "Мольер" за роль в спектакле "Двенадцать разгневанных мужчин".

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ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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