ГИТИС и Институт им. Щукина запускают онлайн-курсы повышения квалификации для актеров

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства - ГИТИС и Театральный институт им. Б. Щукина организуют бесплатные онлайн-курсы для профессиональных актеров на базе созданного в рамках нацпроекта "Культура" Центра непрерывного образования. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГИТИС.

"Проект, запущенный по инициативе ректоров учебных заведений Григория Заславского и Евгения Князева, направлен на поддержку актерского сообщества и создание условий для профессионального развития в период вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры", - сказали в пресс-службе.

Курсы будут проходить дистанционно с использованием ресурсной базы Центра непрерывного образования, созданного в ГИТИС в рамках нацпроекта "Культура". На выбор слушателей предоставляются три программы по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. Каждая из них состоит из 16 академических часов.

В 2019 году в Центре непрерывного образования повысили квалификацию более 850 работников из театров России и ближнего зарубежья.

Подробности, как принять участие в программе, представлены на сайте ГИТИС.