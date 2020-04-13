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Пандемия коронавируса нового типа

Список фильмов, действие которых разворачивается в изоляции. Рекомендации BadComedian

Описание
© EPA-EFE/SUSANNE HASSLER-SMITH

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) составил топ фильмов для просмотра во время самоизоляции, действие которых разворачивается в одном пространстве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi, в список вошли 16 картин:

  • "12 Разгневанных мужчин";
  • "Резня";
  • "Клуб "Завтрак";
  • "Сияние";
  • "Бешеные псы";
  • "Омерзительная восьмерка";
  • "127 часов";
  • "Погребенный заживо";
  • "Гараж”;
  • "Телефонная будка";
  • "Окно во двор";
  • "Нечто";
  • "Кловерфильд, 10";
  • "Бункер";
  • "Оно приходит ночью";
  • "Луна 2112".

"Все собранные фильмы демонстрируют, что даже в условиях изоляции в пределах комнаты/дома/гроба/склада или даже ущелья - есть чем заняться. Кроме этого, напряжение и интерес ни в коем случае не зависят от пространства в котором происходят события фильма. Сценарий, актеры и диалоги - вот, что создает полную свободу и огромный интерес к происходящему", - сказал Баженов ТАСС.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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