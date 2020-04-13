Список фильмов, действие которых разворачивается в изоляции. Рекомендации BadComedian

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) составил топ фильмов для просмотра во время самоизоляции, действие которых разворачивается в одном пространстве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi, в список вошли 16 картин:
- "12 Разгневанных мужчин";
- "Резня";
- "Клуб "Завтрак";
- "Сияние";
- "Бешеные псы";
- "Омерзительная восьмерка";
- "127 часов";
- "Погребенный заживо";
- "Гараж”;
- "Телефонная будка";
- "Окно во двор";
- "Нечто";
- "Кловерфильд, 10";
- "Бункер";
- "Оно приходит ночью";
- "Луна 2112".
"Все собранные фильмы демонстрируют, что даже в условиях изоляции в пределах комнаты/дома/гроба/склада или даже ущелья - есть чем заняться. Кроме этого, напряжение и интерес ни в коем случае не зависят от пространства в котором происходят события фильма. Сценарий, актеры и диалоги - вот, что создает полную свободу и огромный интерес к происходящему", - сказал Баженов ТАСС.