Список фильмов, действие которых разворачивается в изоляции. Рекомендации BadComedian

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) составил топ фильмов для просмотра во время самоизоляции, действие которых разворачивается в одном пространстве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi, в список вошли 16 картин:

"12 Разгневанных мужчин";

"Резня";

"Клуб "Завтрак";

"Сияние";

"Бешеные псы";

"Омерзительная восьмерка";

"127 часов";

"Погребенный заживо";

"Гараж”;

"Телефонная будка";

"Окно во двор";

"Нечто";

"Кловерфильд, 10";

"Бункер";

"Оно приходит ночью";

"Луна 2112".

"Все собранные фильмы демонстрируют, что даже в условиях изоляции в пределах комнаты/дома/гроба/склада или даже ущелья - есть чем заняться. Кроме этого, напряжение и интерес ни в коем случае не зависят от пространства в котором происходят события фильма. Сценарий, актеры и диалоги - вот, что создает полную свободу и огромный интерес к происходящему", - сказал Баженов ТАСС.