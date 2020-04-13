Комедии Гайдая стали наиболее популярными на YouTube-канале "Мосфильма" в дни самоизоляции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Количество просмотров на YouTube-канале "Мосфильма" увеличилось вдвое за время режима самоизоляции, наиболее популярными стали комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", сообщает пресс-служба студии.

"В конце марта начался рост основных статистических показателей канала "Мосфильма" на YouTube. Сейчас активность пользователей канала сопоставима с периодом новогодних праздников. Количество просмотров и их совокупное время на канале выросли более чем в два раза, по сравнению с периодом, предшествовавшим введению режима самоизоляции", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в студии, количество подписчиков и комментариев на канале увеличилось вдвое, при этом наибольшую активность проявляет аудитория в возрасте 25-55 лет. В число стран-лидеров по количеству просмотров вошли Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия и США.

Список наиболее просматриваемых за последние две недели фильмов возглавила комедия "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Леонида Гайдая (более 659 тыс. просмотров), на втором месте оказалась картина того же режиссера "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (более 531 тыс. просмотров), третью строчку занимает комедийная мелодрама "Любовь и голуби" Владимира Меньшова (более 488 тыс. просмотров).

Также в десятку самых просматриваемых вошли "Самогонщики" и "Бриллиантовая рука" Гайдая, "Девчата" Юрия Чулюкина, "Служебный роман" Эльдара Рязанова.

Согласно указу президента России, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей с сохранением заработной платы в целях профилактики коронавируса. Позднее глава государства в обращении к россиянам объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если эпидемиологическая ситуация улучшится. Также всех регионах РФ ввели обязательный или рекомендательный режим самоизоляции.