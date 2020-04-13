Охотница из племени австралийских аборигенов стала новым героем комиксов DC Comics

СИДНЕЙ, 13 апреля. /ТАСС/. Охотница из племени австралийских аборигенов стала новым героем серии комиксов издательства DC Comics. Об этом в понедельник рассказал один из авторов компании, художник из Мельбурна Том Тейлор.

По словам Тейлора, новый супергерой DC Comics - это австралийский абориген, охотница племени Нгарлума из Пилбары (отдаленный, засушливый и чрезвычайно малонаселенный регион на западе Австралии). В издательстве DC Comics новая героиня пока фигурирует под именем Тилацин (сумчатый волк) и она - один из самых смертоносных членов команды.

"Это единственный [персонаж], способный выйти живым из любой ситуации. Обладающая способностью видеть в темноте, обостренными чувствами, смертоносными боевыми навыками, скрытностью Бэтмена и стальным взглядом Тилацин станет последним новобранцем отряда самоубийц округа Колумбия", - рассказал Тейлор в интервью радиостанции ABC.

Тилацин - первый коренной австралийский персонаж в 33-летней истории комикса про отряд самоубийц. Для своего художника и создателя она стала "захватывающей возможностью привнести в классический комикс что-то уникальное". "Я хочу создать новый набор антигероев, чтобы они были совершенно разными, со всего мира и из всех слоев общества", - отметил Тейлор. Он пояснил, что новый антигерой должен напоминать о непростой истории и о духе коренных австралийцев.

"Мы сразу были сосредоточены на мифологии и на животных", - рассказал Шари Себбенс, австралийский актер и продюсер, консультировавший Тейлора при создании персонажа. По его словам, они изучали исторические свидетельства о встречах аборигенов с сумчатыми волками.

Создатели комиксов надеются, что охотница Тилацин станет не только постоянным членом отряда самоубийц на бумаге. Возможно, она будет воплощена в фильмах, которые будут затем сняты по мотивам комиксов.