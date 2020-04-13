Премьера фильма Анны Меликян "Фея" состоится онлайн 30 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новый фильм Анны Меликян "Фея" с Константином Хабенским в главной роли выйдет онлайн 30 апреля. Решение по поводу кинотеатральной премьеры фантастической драмы будет принято позже, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы "КиноПоиск HD".

"30 апреля состоится премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях. Фильм будет доступен сразу онлайн и только на КиноПоиск HD", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе платформы, изначально картину планировалось выпустить одновременно в прокате и онлайн, но в условиях простоя кинотеатров из-за ситуации с распространением коронавируса это оказалось невозможным. При этом в пресс-службе не исключили вероятности того, что после завершения карантина офлайн премьера киноленты все же состоится.

Главным героем картины "Фея" становится Евгений Войгин, создатель популярной игры "Коловрат", стилизованной под Средневековье. Однажды он случайно знакомится с молодой активисткой Таней, которая мечтает стать актрисой, и это событие меняет его жизнь. Как уточнили в пресс-службе, фильм завершает трилогию Меликян, в которую входят драмы "Русалка" и "Звезда".

"Фея" - мой самый необычный фильм с самым долгим путем создания. О чем это кино для меня? Пока работала над ним, смыслы периодически менялись. Когда я писала сценарий, думала, что это про предназначение человека. Когда снимала, казалось, что это про любовь. Когда смонтировала, увидела, что это про встречу родственных душ. Сейчас мне кажется, этот фильм про то, как человек соприкоснулся с тайной, которую ему постичь не дано. В любом случае внутри фильма так или иначе как-то сосуществуют все эти смыслы, и, я думаю, у разных людей будет отзываться в душе какая-то из этих тем, а, может быть, родится новая", - сказала Меликян, чьи слова привели в пресс-службе.

Ранее на сайте правительства были опубликованы решения по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, согласно которым вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.