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Пандемия коронавируса нового типа

Выявленных носителей коронавируса не допускали к организации концерта в Большом

Повторное тестирование для заболевших сотрудников театра пройдет во вторник или среду

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Государственный Академический Большой театр России предпринял все необходимые меры безопасности по профилактике нового коронавируса перед концертом в поддержку участников акции "Мы вместе", который прошел в субботу на Исторической сцене. В частности, перед мероприятием у 34 человек из группы организаторов был выявлен коронавирус, из-за чего их пришлось отстранить от работы, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

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Ранее в телеграм-каналах сообщили, что у 20 участвовавших в проведении концерта был выявлен коронавирус. До или после мероприятия поступили данные о зараженных, источники такой информации не уточнили.

"Все без исключения службы театра, включая охранников и инженеров, сдали за два дня до концерта тесты на коронавирус. Такая была договоренность с телеканалом. Не одна сотня людей участвовала в обслуживании вечера. Тест на коронавирус оказался положительным у 34 человек, - сказал он. - У них не было температуры, ярких признаков заболевания, но они все были отстранены от работы и отправлены на карантин.

Урин добавил, что повторное тестирование для заболевших сотрудников пройдет во вторник или среду. "Ничего подобного, о выявлении десятков случаев на самом концерте речи быть не может. Все нормы безопасности были соблюдены", - подчеркнул гендиректор театра.

Концерт в рамках акции "Мы вместе" в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 1". Он проходил в Большом театре России при пустом зале, выступавшие таким образом выразили благодарность медицинским работникам, волонтерам, учителям, водителям общественного транспорта, сотрудникам продуктовых магазинов, которые трудятся в период пандемии коронавируса.

На сцену вышли в том числе актеры Евгений Миронов, Константин Райкин, Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Михаил Боярский, Александр Петров и Юлия Пересильд, певцы Николай Расторгуев, Дима Билан, Николай Басков, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина, композитор Игорь Крутой, альтист Юрий Башмет, скрипач Вадим Репин, пианисты Николай Луганский, Иван Бессонов и Елисей Мысин, виолончелист Александр Князев, гобоист Тимофей Яхнов, артисты балета Светлана Захарова и Сергей Полунин, артист Ансамбля народного танца им. Моисеева Олег Чернасов. Денис Мацуев присоединился к акции по видеосвязи из родного Иркутска, как и музыканты Симфонического оркестра Большого театра, которые играли каждый из своего дома. Участники концерта соблюдали все меры предосторожности: певцы брали микрофон в одноразовых перчатках, рояль дезинфицировали перед каждым выступлением.

Теги
РоссияУрин, Владимир ГеоргиевичПандемия коронавируса нового типа
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