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Музей современного искусства продлит юбилейный проект до 13 сентября

Кроме того, будет перенесена выставка памяти Данелии

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский музей современного искусства продлит юбилейный проект "ММОМА 99/19" до 13 сентября, так как сейчас досиуп на нее закрыт, и ведет переговоры о других датах проведения ретроспективы итальянского художника Микеланджело Пистолетто. Выставка памяти автора фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза", режиссера Георгия Данелии также перенесена, сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

ММОМА, как и остальные учреждения культуры, закрыт для посещения с середины марта этого года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

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"Мы продлеваем проект "ММОМА 99/19" на Петровке до 13 сентября и надеемся, что это позволит большему количеству посмотреть нашу юбилейную экспозицию. Сейчас акцент в выставочной политике музея сделан на русское искусство и на поддержку молодого российского искусства. География играет нам на руку, мы работаем с региональными музеями, коллекционерами", - рассказали в пресс-службе. Изначально планировалось, что эта выставка продлится до 10 мая.

Юбилейный выставочный проект открылся для публики 19 декабря и занял все здание MMOMA на Петровке, 25. Пространство музея разделили на тематические залы, в каждом из которых свой куратор. В их числе президент Российской академии художеств Зураб Церетели, телеведущий и журналист Андрей Малахов, режиссер Кирилл Серебренников, директор Центра Помпиду (Париж) Бернар Блистен, журналист Алена Долецкая, путешественник Федор Конюхов, кардиохирург Михаил Алшибая и другие эксперты.

Данелия и Пистолетто

В музее добавили, что ведутся переговоры по ретроспективе итальянского художника, обладателя "Золотого льва" Венецианской биеннале Микеланджело Пистолетто - она должна была открыться в июне. "Но, скорее всего, проект нам придется перенести на более поздний срок: надеемся успеть с ним в этом году", - добавили в музее.

На этой неделе должна была начать работу выставка памяти классика советского и российского кино Георгия Данелия "Бумажный кинематограф". "Она также состоится в этом году: мы продолжаем работать над проектом совместно с куратором Кириллом Данелией. Проект пройдет в Образовательном центре ММОМА и познакомит зрителей с графической серией Георгия Данелии, созданной во время работы над фильмами "Сережа", "Не горюй", "Мимино", "Кин-дза-дза"; также в состав выставки войдут плакаты кинолент, фотографии и видеоматериалы", - рассказали в пресс-службе.

Осенью в музее планируется открыть ретроспективу Павла Леонова, приуроченную к 100-летию автора, а также масштабный проект Игоря Макаревича и Елены Елагиной. "На Гоголевском 10 пройдет яркая выставка Саши Фроловой. Выставки в музее Вадима Сидура, программы "Дебют" и "Молодые львы" совместно с Галереей "Триумф" также состоятся, изменятся только их сроки", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что с момента закрытия музея его команда в короткие сроки придумала формат #домасммома, который позволяет посетителям следить за активностями музея в онлайн. Среди них - экскурсии по выставкам, лекторий ММОМА, книжные и музыкальные подборки от художников и, конечно, истории сотрудников о том, как проходит работа над будущими проектами. "Команда оперативно реагирует на изменения и в случае необходимости готова адаптировать проекты к текущей ситуации, поэтому мы внимательно следим за ситуацией в мире", - подчеркнули в музее.

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