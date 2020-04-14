Большой театр и Google продолжат показ спектаклей "золотого фонда" на YouTube

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) и Google во вторник объявили о продолжении серии трансляций спектаклей "золотого фонда" театра на YouTube . C 15 апреля до 11 мая зрители впервые смогут увидеть записи балетов "Спартак", "Дон Кихот", "Герой нашего времени", "Светлый ручей" и "Корсар", опер "Катерина Измайлова" и "Садко", а также концерт солистов оперы, посвященный 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова, сообщила ТАСС пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

"Режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса продлен в нашей стране до 30 апреля, и Большой театр также решил продлить серию трансляций записей спектаклей из своего "золотого фонда" на официальном канале театра на YouTube", - сказала Новикова. Она напомнила, что первоначально афиша онлайн-показов была сформирована с 27 марта до 10 апреля и включала шесть спектаклей, в числе которых были балеты "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик" (все - в постановке Юрия Григоровича), балет "Марко Спада" в постановке французского хореографа Пьера Лакотта, оперы "Царская невеста" и "Борис Годунов".

"Первые шесть трансляций проекта "Большой online" набрали более 6,5 млн просмотров и объединили более 3 млн зрителей из 134 стран. Одна лишь "Спящая красавица" собрала около полутора миллионов просмотров за 24 часа. Количество запросов, связанных с Большим театром, выросло в пять раз", - привела статистику проекта пресс-атташе Большого тетра.

Теперь, по ее словам, зрителям предстоит увидеть еще пять балетов Большого: "Корсар", "Спартак", "Герой нашего времени", "Светлый ручей", "Дон Кихот", две оперы - "Катерина Измайлова" и "Садко", а также концерт солистов оперы, посвященный 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. "Каждый спектакль, как и прежде, будет начинаться в 19:00 по московскому времени и останется в сети на 24 часа. Чтобы вовремя получить напоминание о предстоящем спектакле, следует подписаться на официальный канал Большого театра на YouTube", - рассказала Новикова.

Предстоящую серию показов прокомментировал генеральный директор Большого театра Владимир Урин. "Поскольку работу театра в нормальном режиме мы пока восстановить не можем, а наши любимые зрители вынуждены находиться в самоизоляции, мы приняли решение продолжить трансляции наших спектаклей в интернете. Тем более, что очевидно - это приносит большую радость людям", - отметил Урин

"Особо хочу сказать о двух событиях, двух юбилеях, которые мы отметим виртуально, - продолжил он. - Балет "Спартак" в постановке Юрия Григоровича мы покажем 18 апреля - в день, когда народному артисту СССР Владимиру Васильеву - первому исполнителю партии Спартака - исполнится 80 лет. Мы собирались провести торжественный вечер в театре, но жизнь корректирует наши планы. Зато вместе с нами в этот день одного из величайших артистов балета поздравит весь мир".

Генеральный директор Большого театра упомянул еще об одной юбилейной дате. "Опера "Садко" Римского-Корсакова - последняя премьера на Исторической сцене Большого театра - будет показана в день рождения постановщика Дмитрия Чернякова, отмечающего 11 мая полувековой юбилей", - сказал собеседник агентства.

"Очень надеюсь, что и такие популярные балеты Большого, как "Дон Кихот" или "Корсар", и новые работы, созданные уже в XXI веке: "Светлый ручей" (хореография Алексея Ратманского) и "Герой нашего времени" (хореография Юрия Посохова, режиссура Кирила Серебренникова), и гениальная опера Шостаковича "Катерина Измайлова" - словом, все наши показы доставят зрителям разных стран удовольствие, скрасят вынужденное домашнее "затворничество", в котором оказались жители Земли в связи с коронавирусной эпидемией", - сказал гендиректор ГАБТ.

Свое мнение по поводу предстоящих трансляций выразила также глава Google Россия Юлия Соловьева. "Сегодня каждому, кто продолжает оставаться дома, нужны дополнительные силы, и классическое искусство - один из лучших источников хороших эмоций и равновесия, - отметила она. - Я искренне горжусь тем, что наши технологии помогают дарить красоту русского балета и оперы зрителям по всему миру".