Богомолов проведет онлайн-встречи с артистами в проекте "Коронный выход"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Видеосервис START и Театр на Малой Бронной запускают проект онлайн-встреч "Коронный выход", в рамках которого художественный руководитель театра Константин Богомолов задаст вопросы Любови Аксеновой, Марине Зудиной, Владимиру Мишукову и другим артистам. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе видеосервиса.

"Коронный выход" - первый совместный проект видеосервиса START и Театра на Малой Бронной. "Коронный выход" - это серия бесед-интервью моих и в будущем других режиссеров с известными, любимыми, прекрасными актерами, близкими и видеосервису START, и Театру на Малой Бронной", - цитируют Богомолова в пресс-службе.

Первая встреча с актрисой Мариной Зудиной состоится 14 апреля. Как отметили в пресс-службе, Богомолов обсудит с артисткой профессиональную жизнь, отношения в семье, проект "Содержанки" и социальные сети. Трансляция будет доступна на YouTube-каналах сервиса и театра, а позже запись разговора появится на платформе START.

Планируется, что выпуски "Коронного выхода" будут выходить каждую неделю по вторникам. Режиссер встретится по видеосвязи также с Никитой Ефремовым, Любовью Аксеновой, Владимиром Мишуковым, Ириной Старшенбаум и другими актерами.