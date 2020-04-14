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Пандемия коронавируса нового типа

Во Франции из-за коронавируса отменили музыкальный фестиваль Francofolies

Организаторы сообщили, что фестиваль переносится на 10-14 июля 2021 года

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Ежегодный летний музыкальный фестиваль Francofolies de La Rochelle, который проводится в городе Ла-Рошель на побережье Атлантики, отменен в этом году из-за введенных французскими властями мер по изоляции в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщили во вторник организаторы фестиваля.

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"В связи с мерами, объявленными президентом республики Эмманюэлем Макроном 13 апреля <...>, фестиваль, запланированный на 10-14 июля переносится на 10-14 июля 2021 года", - отмечается в сообщении оргкомитета.

Организаторы также указали, что свяжутся со всеми, кто уже успел купить билеты на фестиваль "и предложат различные варианты" возмещения убытков.

Фестиваль Francofolies de La Rochelle ежегодно проходит в июле в портовом городе Ла-Рошель. Он был основан в 1985 году с целью продвижения французского языка в музыке.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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