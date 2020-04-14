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Организаторы Каннского кинофестиваля не смогут провести его в привычной форме в 2020 году

Ранее сообщалось, что мероприятие должно было пройти в конце июня-начале июля
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© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Организаторы 73-го международного Каннского кинофестиваля заявили во вторник, что провести его в привычной форме в июне не удастся. Об этом говорится в распространенном ими коммюнике.

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"После заявления президента Франции Эмманюэля Макрона нам представляется невозможным перенести проведение фестиваля на конец июня-начало июля, как мы планировали, - отметили организаторы. - Теперь кажется трудным организовать фестиваль в этом году в его изначальных формах".

Тем не менее, как подчеркивается в сообщении, профессионалы из мира кино "согласны с тем, что Каннский кинофестиваль, который является важным инструментом поддержки киноиндустрии, должен продолжать изучать все возможности". "Когда кризис в области здравоохранения, борьба с которым остается приоритетным, закончится, мы должны еще раз подтвердить и продемонстрировать важность и место, которое кино занимает в нашей жизни", - подчеркнули устроители.

"Мы надеемся, что сможем быстро сообщить о формах, которые может принять кинофестиваль в 2020 году", - заключили организаторы.

13 апреля Эмманюэль Макрон в обращении к нации заявил о продлении режима самоизоляции во Франции до 11 мая, а также о запрете на проведение массовых мероприятий до середины июля.

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