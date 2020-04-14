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Пандемия коронавируса нового типа

Юлиана Слащева заявила, что российской анимации важно присутствие на международных рынках

Председатель правления студии "Союзмультфильм" отметила, что пропасть с таких рынков возможно, поскольку из-за пандемии были отменены все фестивали

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Анимационной отрасли важно сохранить свое присутствие на международных кинорынках, в том числе в онлайн-формате, об этом в рамках онлайн-встречи с представителями креативных индустрий сказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Ранее Слащева сообщила журналистам, что "Союзмультфильм" работает в удаленном режиме с 19 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. По ее словам, за минувшие четыре недели на дистанционную работу перевели восемь производственных команд и авторский блок, при этом темпы и качество производства остались на прежнем уровне.

"Последние пять лет анимационная отрасль боролась за то, чтобы выйти на международные рынки, и нам, конечно, нельзя с них пропасть. А пропасть мы можем сейчас, когда все эти фестивали отменили. Раньше мы на них ездили и питчинговали наши проекты, теперь нам нужно не пропустить участие в онлайн-фестивалях. Примером является фестиваль в Анси, очень важный для всех участников отрасли, который отменился в этом году. Он будет проходить онлайн, мы бы очень хотели принять в нем участие", - сказала Слащева.

Она отметила, что анимационной отрасли в сложившейся ситуации может серьезно помочь, в частности, отсрочка по налогам. Поддержку также можно оказывать через уже сформировавшиеся креативные кластеры. Таким, например, является "Союзмультфильм", имеющий статус технопарка. Присвоение этого статуса в 2018 году позволило снизить для студии налоговую нагрузку.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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