Московский международный кинофестиваль перенесли на 1-8 октября

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) из-за пандемии перенесен с апреля на 1-8 октября 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ММКФ.

Ранее предполагалось, что фестиваль пройдет в Москве 22-29 апреля, потом он был перенесен без объявления новых дат. "42-й Московский Международный кинофестиваль перенесен на осень - он пройдет в этом году с 1 по 8 октября, - отметили в пресс-службе. - Такие даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей".

В пресс-службе напомнили, что из-за сложной ситуации с коронавирусом было принято решение о переносе ММКФ. "Новые даты фестиваля являются оптимальными, чтобы обеспечить безопасное проведение смотра", - отметили организаторы.

Заявки на аккредитацию СМИ принимаются до 15 сентября.

Традиционно кинофестиваль проходил в конце июня. В 2018 году ММКФ был перенесен на апрель в связи с проведением чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, в 2019 году фестиваль также прошел в апреле.

Программы Московского международного кинофестиваля включают основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, программу российского кино, внеконкурсные и ретроспективные показы, в числе которых "Восемь с половиной фильмов", "Эйфория", "Фильмы, которых здесь не было", "Русский след" и другие.

ММКФ - фестиваль класса "А", к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Его история начинается в 1935 году, когда он прошел в первый раз, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет фестиваля ведется с 1959 года, когда он был возобновлен. Сначала фестиваль в Москве проходил раз в два года.

В 1972 году он был зарегистрирован Международной ассоциацией кинопродюсеров по классу "А" и вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно, президент кинофестиваля - председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Программным директором ММКФ является культуролог Кирилл Разлогов, отборочную комиссию возглавляет российский кинокритик Андрей Плахов.