Квинтет Бутмана примет участие во всемирном джазовом онлайн-концерте

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Квинтет Игоря Бутмана в ночь на 16 апреля примет участие в гала-концерте Worldwide Concert for Our Culture ("Всемирный концерт для нашей культуры"), организованном американским объединением "Джаз в Линкольн-центре". Из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые пройдет в режиме онлайн, сообщила в среду пресс-служба российского джазмена.

"Весенний концерт в Jazz at Lincoln Center - это музыкальный онлайн-праздник, в котором примут участие ведущие джазовые артисты из Японии, Бразилии, России, Пакистана, Южной Африки, Германии, Бельгии, Испании, Италии, Кубы и Соединенных Штатов, присоединившись к Джаз-оркестру Линкольн-центра под руководством Уинтона Марсалиса, - рассказали в пресс-службе. - В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире в целях предупреждения ее распространения весенний гала-концерт в Jazz at Lincoln Center впервые проходит в онлайн-формате и призван объединить страны и народы в столь непростое время посредством джазовой музыки".

В удаленном формате вместе с российскими участниками в шоу выступят французский аккордеонист Ришар Гальяно, итальянский саксофонист Стефано Ди Баттиста, пакистанский флейтист Бакир Аббас, Брюссельский джазовый оркестр, бразильский исполнитель на бандоле Гамильтон де Холланда, американские джазовые певицы Сесиль Маклорин Сальван и Дайан Ривз, пианист Салливан Фортнер из США, его коллеги - испанец Чано Домингес, кубинец Чучо Вальдес, японец Макото Одзонэ и Ндудузо Махатини из ЮАР. Концерт начнется в 02:30 мск.