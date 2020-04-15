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"Okko.Театр" покажет концерт Бориса Гребенщикова в Лондоне

Показ пройдет в ближайшие две недели

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, который состоялся в Лондоне, покажут в апреле в "Okko.Театре". Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный продюсер бюро "Okko Театр", драматург Иван Вырыпаев.

"Мы уже сняли и смонтировали концерт Бориса Гребенщикова, который называется "БГ в Лондоне". В ближайшие две недели мы его покажем. Это квартирник, мы успели осуществить съемку до того, как в Лондоне запретили передвигаться", - сказал он.

Вырыпаев назвал концерт историческим. "Квартирник был в СССР, потому что рок был запрещен, все прятались по квартирам. Сейчас пандемия, и квартирник приобретает новое значение", - отметил драматург.

По его словам, сервис "Okko.Театр" также рассматривает возможность создания проектов в жанрах сторителлинга и стендап-комедии. Другой проект, который находится в разработке, получил название "Okko Просвещение". "Есть идея общеобразовательных программ. <...> Я готовлю презентацию проекта - курс лекций о театре. От замысла к воплощению", - рассказал Вырыпаев.

Как считает драматург, понимание театра исказилось, некоторые вещи нужно заново прояснить, например, где роль драматурга, где роль режиссера. "Эти лекции были бы не узкоспециальные, а интересные даже людям, которые не работают в театре, поскольку они на примере театра охватывали бы спектр разных вопросов", - пояснил он.

Теги
ВеликобританияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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