Бэнкси создал арт-объект на тему самоизоляции

"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", - сопровождает пост надпись. Какая именно ванная комната была превращена в арт-объект и на самом ли деле это дом Бэнкси, художник не уточнил.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".

23 марта в Великобритании, как и во многих других странах, в условиях вспышки болезни, вызываемой коронавирусом, был введен карантин. На улицу разрешено выходить лишь в крайних случаях: чтобы поехать на работу, пойти ко врачу или в аптеку, сходить за продуктами или один раз в день заняться спортом.