Крупнейший фестиваль анимационного кино во Франции пройдет онлайн с участием России

В конкурсную программу предстоящего смотра включены 10 российских анимационных картин. Более того, Ассоциация анимационного кино (ААК) России при поддержке Министерства культуры РФ готовит участие ведущих отечественных студий в крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (МИФА, International Animation Film Market), который традиционно проходит в рамках фестиваля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила исполнительный директор ААК Ирина Мастусова.

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Международный анимационный фестиваль, который каждое лето собирает на берегу озера Анси в одноименном французском городе лучших художников-мультипликаторов из более чем 70 стран, пройдет в этом году в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Он состоится с 15 по 20 июня, рассказали в среду корреспонденту ТАСС в оргкомитете смотра.

Онлайн и без юбилея

Фестиваль в Анси в этом году должен был отметить свое 60-летие, однако его организаторы решили перенести праздник на следующий год, чтобы сделать это "вживую". "Мы можем подтвердить, что Annecy-2020 пройдет онлайн с 15 по 20 июня. Однако часть фестивальной программы - празднование 60-летия и дань уважения африканской анимации - будет перенесена на 2021 год. Большая же часть лучшей анимации 2020 года будет доступна на платформе, которую мы сейчас разрабатываем", - рассказали организаторы смотра.

Кроме того, устроители рассматривают и "другой уникальный и эксклюзивный контент, основанный на обычных форматах фестиваля и кинорынка Mifa". "Разработка "Annecy-2020 Online" - это одновременно технический и человеческий вызов для нас, выбор которого нам кажется очевидным: наше мероприятие играет незаменимую роль во всей индустрии анимационного кино и является еще одной причиной, по которой мы должны присутствовать в рамках этой уникальной ситуации", - пояснили там.

Участие России

Ведущие российские киностудии восемь лет подряд успешно участвовали на фестивале и кинорынке в Анси, привлекая большой интерес представителей индустрии других стран к отечественной анимации. Этот год исключением не станет, несмотря на необычный формат смотра.

"Мы готовим участие российских студий. Мы обсуждаем участие в формате бизнес-миссий, которые в прошлом году успешно организовал и провел в Анси Московский экспортный центр. В частности, надеемся провести онлайн-питчинг (презентация отечественными студиями своих новых проектов для представителей анимационной индустрии других стран - прим. ТАСС)", - рассказала Ирина Мастусова. По ее словам, в этом году на участие в питчинге зарегистрировались уже 22 компании - почти в два раза больше, чем в прошлом. "Это говорит об успехе этого формата", - добавила она.

Мастусова сообщила, что ААК "готовит издание онлайн-каталога", который постараются "разместить к началу работы рынка" в Анси.

Российские фильмы в конкурсе

Как сообщили в ААК, международное жюри фестиваля уже отобрало российские фильмы для участия в смотре в этом году. Так, в основной конкурс короткого метра вошли картины "Городская коза" Светланы Разгуляевой, "Мой галактический близнец Галактион" Саши Свирского, "Щастье" Андрея Жидкова, а также копродукция России и Китая режиссера Дмитрия Геллера "10 000 уродливых чернильных пятен".