Богомолов поставит спектакль "Месяц в деревне. Самоизоляция" в Театре на Малой Бронной

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов приступает к созданию спектакля "Месяц в деревне. Самоизоляция". Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-атташе театра Мария Малкина.

"Спектакль "Месяц в деревне. Самоизоляция" станет одной из первых премьер Театра на Малой Бронной после его открытия для зрителей, когда будут сняты все ограничения на проведение массовых мероприятий, введенные в связи с распространением коронавируса", - уточнила собеседница агентства.

Она привела комментарий Богомолова по поводу будущей постановки.

"Когда-то спектакль по тургеневской пьесе "Месяц в деревне" с Ольгой Яковлевой в главной роли стал одним из программных спектаклей Анатолия Эфроса и Театра на Малой Бронной, где он в тот момент служил режиссером, и одной из вершин русского психологического театра", - напомнил Богомолов. "Сегодня Театр на Малой Бронной возвращается к этому названию. Спектакль "Месяц в деревне. Самоизоляция" будет строго следовать тексту Ивана Тургенева, помещая его в актуальный контекст и дополняя реалиями текущего дня", - заявил режиссер.

Он выразил надежду на то, что в новой интерпретации великого текста создателям будущей постановки удастся сохранить верность традициям русского психологического театра, всегда чутко реагировавшего на вызовы современности.

"Мы увидим жизнь богатой московской семьи, крупного чиновника Ислаева и его жены и ребенка, самоизолировавшихся в Подмосковье в период пандемии. Жанр спектакля, как и жанр пьесы Ивана Тургенева - комедия. Комедия масок", - пояснил свой замысел Богомолов. Он добавил, что художником спектакля станет его постоянный соавтор Лариса Ломакина.