"Кинотавр" перенесли на осень

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи может пройти в этом году осенью, в объявленные даты он не состоится. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе фестиваля.

"По понятным причинам фестиваль "Кинотавр" не сможет состояться в объявленные ранее даты - с 7 по 14 июня 2020 года, - говорится в обращении организаторов. - Но мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью. О точных датах мы сообщим дополнительно".

В обращении также отмечается, что организаторы "Кинотавра" следят за ситуацией и хотят "выразить слова поддержки и благодарности врачам, медицинским работникам и всем, кто помогает спасать жизни людей". Они также призвали всех оставаться дома, беречь себя и своих близких. "Мы верим, что солидарность и ответственность помогут нам преодолеть этот кризис быстрее", - говорится в обращении.

В июне должен был пройти тридцать первый по счету фестиваль. Первые пятнадцать лет "Кинотавром" руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году фестиваль возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение - смотр отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.

Фестиваль "Кинотавр" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В разные годы на фестивале побеждали "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.