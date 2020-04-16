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Валерий Фокин планирует поставить дилогию об Александре II и Александре III

Выход дилогии планируется в следующем году
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин планирует в следующем году поставить дилогию "Отец и сын" об императорах Александре II и Александре III. Об этом он рассказал в своем видеообращении к труппе, размещенном в аккаунте театра в соцсети "ВКонтакте".

"Я планирую в следующем году <…> ставить такую дилогию "Отец и сын" о двух императорах, Александре II и Александре III. Отец и сын, время разное, время реформ и контрреформ, время совершенно разных управлений государством, и похожих, и непохожих. Но процессы, которые происходили тогда, они удивительно во многом сегодня современны, во многом актуальны и как бы так незыблемо национально историчны", - сказал Фокин.

Худрук обратился к артистам с просьбой использовать период самоизоляции, чтобы ознакомиться с литературой и материалами для будущих постановок. В частности, в спектаклях об императорах, по его словам, будет занята большая часть труппы. "Это многофигурные спектакли, они пойдут на большой сцене. Может, они будут идти и два вечера", - отметил он.

Также Фокин рассказал, что партнер театра режиссер Аттила Виднянский в следующем сезоне будет ставить спектакль по произведению "Процесс" Франца Кафки. "Пользуясь паузой, я бы посоветовал вам почитать этого писателя, не только "Процесс", но и другие его произведения, например, "Письма к отцу", замечательная исповедальная проза", - сказал он.

Говоря об онлайн-трансляциях спектаклей прошлых лет, которые на фоне ограничений из-за ситуации с коронавирусом запустила Александринка, худрук отметил, что они отражают развитие театра. "Видны этапы и Новой сцены, и Основной сцены. Это в общем своего рода программа, которая показывает, как театр развивался за многие годы. Мы ее не планировали специально, просто жизнь взяла и нам ее предоставила", - сказал он.

Встреча со зрителями рано или поздно произойдет, отметил Фокин. По его мнению, "очень важно, чтобы это свидание, эта встреча произошла на хорошем, высоком уровне". "Одна сторона, я надеюсь, соскучится и прибежит к вам, чтобы увидеть вас живьем, услышать ваше дыхание, почувствовать вашу энергию, но важно, чтобы и другая сторона, то есть мы, были к этому готовы. <…> Берегите себя и побольше читайте", - резюмировал он.

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