Объявлены финалисты премии "Национальный бестселлер"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Писатели Михаил Елизаров ("Земля"), Ольга Погодина-Кузьмина ("Уран"), Андрей Аствацатуров ("Не кормите и не трогайте пеликанов") вошли в короткий список литературной премии "Национальный бестселлер". Об этом говорится в сообщении оргкомитета премии, поступившем в ТАСС.

В коротком списке также Кирилл Рябов ("Пес"), Булат Ханов ("Непостоянные величины") и София Синицкая "Сияние "жеможаха".

"Мы проведем финал премии осенью; назначить дату прямо сейчас мы не можем - пусть сначала все хоть немного поуляжется", - отметил ответственный секретарь оргкомитета премии Вадим Левенталь. По его словам, очевидных фаворитов в гонке этого года было два - это романы "Земля" и "Уран". "При отсутствии видимого формального сходства эти книги, тем не менее, кое-что роднит - особенно заметно это становится, если заменить русскую Землю греческой Геей. Обе книги наполнены мрачными предчувствиями, в обеих важную роль играет злой рок, и там, и там появляется мотив невеселой иронии слепой судьбы", - цитируют Левенталя организаторы премии.

Он также напомнил, что шорт-лист "Нацбеста", как всегда, работает чутким барометром настроений в обществе - ну или по меньшей мере в читающем сообществе, а "настроения эти ни радужными, ни полными надежд сегодня никак не назовешь".

О премии

"Национальный бестселлер" ("Нацбест") - ежегодная общероссийская литературная премия, одна из главных негосударственных литературных премий России. Основана в 2001 году фондом "Национальный бестселлер". Среди учредителей издатель Константин Тублин, писательница Татьяна Набатникова и литературный критик Виктор Топоров.

Премия вручается в Санкт-Петербурге за работы в прозе (художественная и документальная проза, публицистика, эссеистика, мемуары), впервые опубликованные на русском языке в течение прошедшего календарного года, или рукописи вне зависимости от года их создания. Цель премии - "вскрыть невостребованный иными средствами рыночный потенциал прозаических произведений". Мероприятие проходит под девизом "Проснуться знаменитым!"

Победитель получает денежную премию в 1 млн рублей. Приз делится между ним и выдвинувшим его номинатором в пропорции 9:1. Для получения премии необходимо лично присутствовать на финальной церемонии.