Премия в области кино и литературы "Русский детектив" открыла прием заявок

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Новая премия в области детективной и остросюжетной литературы и кино "Русский детектив" будет принимать заявки на участие до 15 мая, в состав жюри вошли писательница Александра Маринина и гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, сообщает пресс-служба организаторов награды.

"Премия "Русский детектив" ставит своей целью поощрение деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра, повышение его статуса у литературного сообщества, привлечение читательского и общественного внимания к произведениям в жанрах "детектив" и "остросюжетная литература", а также поиск и выявление новых талантов - авторов произведений детективного жанра и остросюжетной литературы и кино", - рассказали в пресс-службе.

Учредителем новой премии выступил телеканал "Русский детектив", прием заявок продолжится до 15 мая. В состав жюри вошли японский писатель Содзи Симада, автор детективов Александра Маринина, гендиректор РГБ Вадим Дуда и другие. Как уточнили в пресс-службе, номинироваться на премию могут фильмы и книги, созданные в период с 17 апреля 2019 года по 14 апреля 2020 года.

Длинный список награды сформирует экспертный совет, а за произведения, достойные попадания в короткий список, проголосуют читатели. Члены жюри осенью назовут победителей в десяти номинациях, в том числе "Преступление и наказание - Детектив года", "Автор года", "Открытие года", "Лучший фильм в жанре детектив".