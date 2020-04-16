Little Big выступит на телеконцерте "Евровидения" в мае

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом как альтернатива отмененному конкурсу "Евровидение-2020", сообщается в четверг на сайте конкурса.

"Шоу будет посвящено всем 41 участницам в неконкурентном формате и готовит много сюрпризов для зрителей дома. Оно объединит артистов 2020 года из их европейских локаций в общем исполнении композиции "Евровидения-1997" Love Shine A Light [группы] Katrina And The Waves (британский коллектив, победитель конкурса 1997 года - прим. ТАСС)", - говорится в анонсе.

Ранее организаторы конкурса также планировали пригласить для участия в двухчасовом шоу знаменитых участников прошедших конкурсов. Трансляция начнется в 22:00 мск, в России шоу покажет Первый канал.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. Планировалось, что Россию на нем представит группа Little Big с песней Uno. Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев марта заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.