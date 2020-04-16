Яхина прокомментировала призывы прекратить показ сериала "Зулейха открывает глаза"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Писательница Гузель Яхина не намерена дискутировать с критиками сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по ее одноименной книге. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что партия "Коммунисты России" собирается требовать от телеканала "Россия-1" прекращения показа, а исполнительница главной роли актриса Чулпан Хаматова рассказала "Дождю" о поступающих в ее адрес угрозах.

"Я бы не хотела вступать в дискуссию, отвечать на все, что прозвучало. Я все уже сказала и в предыдущих интервью, а самое главное в книге".

ВГТРК не ответил на запрос ТАСС.

В основу сюжета романа легла семейная история Яхиной. В 1930 году семью ее бабушки раскулачили и отправили из татарской деревни в Сибирь. Ранее Яхина в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе рассказала, что критика романа ее задевает. При этом писательница заявила, что книга была написана с большой "любовью о татарском".

Яхина также подчеркнула, что "не выворачивала наизнанку татарскую жизнь", наоборот, писала о несчастной женщине.

О сериале

Идея перенести роман Яхиной на телеэкран появилась с момента его публикации. В 2017 году телеканал приступил к работе над экранизацией.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Яхина отметила, что в картине есть авторская атмосфера, материал имеет все шансы стать отдельным творческим произведением. Писательница считает, что режиссер Егор Анашкин ("Кровавая барыня", "Деньги") сделал великолепный фильм с совершенно потрясающими сценами в формате большого кино.

Главные роли в сериале исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. По данным Mediascope, аудитория первой серии среди зрителей старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. собрала у экранов 13 апреля 4,8 млн человек.