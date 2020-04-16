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Пандемия коронавируса нового типа

Минкультуры: творческие испытания при приеме на учебу в 2020 году пройдут онлайн

Сейчас составляется перечень направлений подготовки вузов, которым будет дано право проводить такие испытания в условиях ограничений

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Подведомственные Министерству культуры РФ учебные заведения в 2020 году проведут вступительные творческие испытания по большинству направлений подготовки в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в обращении министра культуры РФ Ольги Любимовой к педагогам, студентам образовательных учреждений сферы культуры, абитуриентам и родителям, опубликованном в четверг на сайте министерства.

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"Особенностью приема в 2020/2021 учебном году станет то, что по большинству направлений подготовки (специальностей) творческие испытания будут проведены в онлайн-режиме", - сообщила Любимова, уточнив, что "сроки приема документов, проведение вступительных испытаний и их формат (очно или дистанционно) будут зависеть от сроков и формы проведения государственной итоговой аттестации (основной и единый госэкзамены, ОГЭ и ЕГЭ)".

При этом по ряду направлений Минкультуры совместно с Министерством образования и науки РФ и ректорами творческих вузов прорабатывает возможность дополнительных отборочных испытаний в очном режиме. Составляется перечень направлений подготовки вузов, которым будет дано право проводить такие испытания в условиях ограничений, а также определяются сроки экзаменов.

Кроме того, глава Минкультуры отметила, что начало учебного года у обучающихся по программе ассистентуры-стажировки по решению образовательной организации может быть перенесено на два месяца, то есть на 1 ноября. Министерство также рекомендует детским школам искусств и учреждениям, осуществляющим обучение по предпрофессиональным программам в области искусств, планировать вступительные испытания не ранее ноября.

Ранее в четверг Минкультуры сообщило, что сроки проведения весенней сессии в творческих вузах сдвигать не будут, аттестация может пройти дистанционно, а также с учетом результатов предыдущих семестров.

"На выпускных курсах все обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам, будут допущены к государственной итоговой аттестации. Она в связи с нынешними условиями будет проводится без открытых очных заседаний экзаменационных комиссий. Заседания будут проходить с применением дистанционных технологий, в том числе будут учитываться результаты предыдущих семестров", - уточнила Любимова.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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