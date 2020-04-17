Третьяковка откроет выставку "Ненавсегда" после снятия карантина

Третьяковская галерея, как и остальные федеральные учреждения культуры, закрыта в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. "Пандемия не навсегда. Эту выставку мы откроем в течение 10 дней после снятия карантина", - сообщила Трегулова в интервью "Российской газете". "Ненавсегда" посвящена брежневской эпохе застоя. Это вторая часть трилогии, первой стала "Оттепель", а заключительная часть будет посвящена периоду перестройки.

Трегулова напомнила, что на 2021 год уже перенесена выставка современного индийского искусства, которая должна была открыться в июне этого года. Также в галерее надеются продлить выставку-эксперимент "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", объединившую работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и других художников. При этом впервые на временной выставке представлены такие масштабные произведения Васнецова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, как "Три царевны подземного царства", "Царевна-лягушка", "Иван-царевич на Сером Волке".

По словам генерального директора Третьяковки, сейчас ежедневный упущенный доход галереи составляет 2,7 млн рублей. "Есть еще коммунальные расходы на поддержание наших зданий от 500 тыс. до 800 тыс. в день в зависимости от сезона. Но коммунальные расходы еще можно как-то компенсировать из бюджетного финансирования, из денег на госзадание. А вот отсутствие дохода, конечно, для нас очень существенная проблема. Нам нужно платить людям зарплату, значительная часть которой обеспечивалась из наших собственных доходов, а ведь большая часть людей активно работает сегодня на удаленном доступе", - добавила Трегулова. По ее словам, 70% зарплаты работников обеспечивались именно за счет собственного дохода галереи.

Третьяковка после закрытия музея для посетителей усилила свое присутствие онлайн и запустила проект #Третьяковкадома. Также в прошлом году был запущен образовательный портал "Лаврус". "После закрытия музея посещаемость "Лавруса", например, выросла в семь раз. За прошедшие недели аудитория, просмотревшая наши видео на разных интернет-платформах, составила больше 2 млн человек. Популярностью пользуются короткие сюжеты, максимум - 10 минут, "История одной картины". Мы успели снять 18 минифильмов", - отметила генеральный директор галереи.