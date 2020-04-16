Шахназаров заявил, что "Мосфильм" потерял около 90% выручки за месяц из-за коронавируса

"Мы практически не работаем. Кроме нескольких телевизионных программ, которые в прямом эфире, мы не можем их закрыть. Все цеха закрыты, мы несем убытки. <…> Мы потеряли за этот месяц, наверное, 90% выручки, потому что почти все производственные цеха у нас не работают", - сказал он.

Он подчеркнул, что у "Мосфильма" "хороший запас прочности". "Мы можем долго просуществовать в таком состоянии. Я думаю, на год нас хватит. Естественно, мы платим зарплату работникам. Но, к сожалению, средства, которые мы могли бы пустить на развитие, приходится тратить сегодня", - отметил Шахназаров.

Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор киностудии Юлиана Слащева, Киностудия им. Горького потеряла 30% только выручки от аренды помещений для киносъемок. "Многие меры, которые сейчас будут приниматься, мы надеемся, для отрасли они очень правильные, в том числе все возможные отсрочки и льготы по аренде. Для Киностудии Горького они будут иметь убийственный характер, обратная сторона - мы потеряем очень существенно. Уже по марту мы минус 30% по выручке и дальше прогнозируем падение на 50-60%", - поделилась она.

Она напомнила, что Киностудия им. Горького является крупным производственно-имущественным комплексом. "Конечно, у нас там снимаются в основном телевизионные программы, которые также находятся в непрерывном процессе съемок, как и анимация, они снимают и днем, и ночью", - отметила Слащева. Она уточнила, что в киностудии продолжают работать в ежедневном режиме более 100 сотрудников эксплуатационных служб, инженеров, супервайзеров павильонов.