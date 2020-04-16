{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Шахназаров заявил, что "Мосфильм" потерял около 90% выручки за месяц из-за коронавируса

Директор киноконцерна отметил, что средства, которые можно было бы пустить на развитие, приходится тратить сегодня

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Киностудия "Мосфильм" потеряла за месяц около 90% выручки из-за приостановки производства в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг ТАСС сообщил директор киноконцерна Карен Шахназаров.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы практически не работаем. Кроме нескольких телевизионных программ, которые в прямом эфире, мы не можем их закрыть. Все цеха закрыты, мы несем убытки. <…> Мы потеряли за этот месяц, наверное, 90% выручки, потому что почти все производственные цеха у нас не работают", - сказал он.

Он подчеркнул, что у "Мосфильма" "хороший запас прочности". "Мы можем долго просуществовать в таком состоянии. Я думаю, на год нас хватит. Естественно, мы платим зарплату работникам. Но, к сожалению, средства, которые мы могли бы пустить на развитие, приходится тратить сегодня", - отметил Шахназаров.

Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор киностудии Юлиана Слащева, Киностудия им. Горького потеряла 30% только выручки от аренды помещений для киносъемок. "Многие меры, которые сейчас будут приниматься, мы надеемся, для отрасли они очень правильные, в том числе все возможные отсрочки и льготы по аренде. Для Киностудии Горького они будут иметь убийственный характер, обратная сторона - мы потеряем очень существенно. Уже по марту мы минус 30% по выручке и дальше прогнозируем падение на 50-60%", - поделилась она.

Она напомнила, что Киностудия им. Горького является крупным производственно-имущественным комплексом. "Конечно, у нас там снимаются в основном телевизионные программы, которые также находятся в непрерывном процессе съемок, как и анимация, они снимают и днем, и ночью", - отметила Слащева. Она уточнила, что в киностудии продолжают работать в ежедневном режиме более 100 сотрудников эксплуатационных служб, инженеров, супервайзеров павильонов.

Теги
РоссияШахназаров, Карен ГеоргиевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Любимову, Чернышенко и Шадаева включили в попечительский совет Фонда кино
Также изменился состав совета организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС