Режиссер сериала "Зулейха открывает глаза" призвал оппонентов "отпустить прошлое"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Режиссер сериала "Зулейха открывает глаза" Егор Анашкин отметил, что фильм не имеет отношения к политике, и призвал оппонентов проекта "отпустить прошлое".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что партия "Коммунисты России" собирается требовать от телеканала "Россия-1" прекращения показа, а исполнительница главной роли актриса Чулпан Хаматова рассказала телеканалу "Дождь" о поступающих в ее адрес угрозах. При этом писательница Гузель Яхина, чей роман "Зулейха открывает глаза" лег в основу сериала, сказала ТАСС, что не намерена вступать в дискуссию с критиками проекта.

"Наша история к политике никакого отношения не имеет, она о людях. Те, кто сейчас, увидев фрагмент, пытается судить о целом, - мне кажется, это неправильно и несправедливо, потому что наша история - история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше. Жить бесконечно негативом - это ужасно <...> Я считаю, что нужно уметь отпустить прошлое и продолжить жить настоящим, и к этому же самому призываю наших оппонентов", - сказал Анашкин ТАСС.

По словам режиссера, он рад, что история не оставила зрителей равнодушными. Собеседник агентства подчеркнул, что с уважением относится к тем, кому картина не понравилась, и призывает критиков с уважением отнестись к тем, кто дает положительный отзыв о проекте.

В основу сюжета романа легла семейная история Яхиной. В 1930 году семью ее бабушки раскулачили и отправили из татарской деревни в Сибирь. Ранее Яхина в интервью в программе "Просто о сложном", выходящей в Яндекс.Эфире, рассказала, что критика романа ее задевает. Яхина также подчеркнула, что "не выворачивала наизнанку татарскую жизнь", наоборот, писала о несчастной женщине.

О сериале

Идея перенести роман Яхиной на телеэкран появилась с момента его публикации. В 2017 году телеканал приступил к работе над экранизацией.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Яхина отметила, что в картине есть авторская атмосфера, материал имеет все шансы стать отдельным творческим произведением. Писательница считает, что режиссер Егор Анашкин ("Кровавая барыня", "Деньги") сделал великолепный фильм с совершенно потрясающими сценами в формате большого кино.

Главные роли в сериале исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. По данным Mediascope, рейтинг премьерной серии составил 6,8%, доля аудитории - 20,5%.