Любимову, Чернышенко и Шадаева включили в попечительский совет Фонда кино

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев вошли в состав попечительского совета Фонда кино. Об этом говорится в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что помощник президента РФ, экс-министр культуры РФ Владимир Мединский, экс-глава Минкомсвязи Константин Носков и министр юстиции РФ, бывший руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко были исключены из совета.

Изменился также состав совета Фонда кино. Согласно распоряжению, в него вошли заместитель гендиректора "Газпром-медиа" Денис Секачев, замминистра культуры России Максим Ксензов и начальник департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов.

Из совета были исключены бывший заместитель министра культуры России Павел Степанов, зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова, режиссер Андрей Кончаловский, директор "Музея кино" Лариса Солоницына, бывший руководитель российского 20th century Fox Вадим Смирнов, экс-заместитель директора Департамента культуры Правительства РФ Инна Музалевская и бывший заместитель руководителя аппарата правительства РФ Андрей Логинов.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.