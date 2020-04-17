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Грифонов на Банковском мосту в Петербурге облачили в защитные маски

Акция символизирует хрупкость культурного наследия и человеческой жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Скульптуры грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге, которые считаются одним из символов города, облачили в защитные маски. Акция прошла в рамках Международного дня охраны памятников и достопримечательных мест, который отмечается 18 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"Надев на грифонов защитные маски, мы хотим обратить внимание на хрупкость человеческой жизни и материальной культуры. Сегодня во всем мире закрыты музеи и театры, сложно наслаждаться красотой города, недоступны объекты, на которых мы традиционно проводим экскурсии в рамках проекта "Открытый город". Тем не менее культурные проекты живут, время предоставляет другие возможности. Мы смотрим онлайн-постановки ведущих театров и виртуальные музейные выставки", - сказал в видеообращении председатель КГИОП Сергей Макаров.

Фигуры четырех крылатых львов украшают вантовый мост через канал Грибоедова (Екатерининский канал) в центре Санкт-Петербурга. Он был построен по проекту архитектора Вильгельма Треттера в 1825-1826 годах возле здания Ассигнационного банка, из-за близости к финансовому учреждению мост назвали Банковским. Грифоны, созданные по модели скульптора Павла Соколова на Александровском чугунолитейном заводе, признаны объектом культурного наследия федерального значения. В пресс-службе комитета подчеркнули, что маски на скульптуры надевали специалисты, соблюдая все меры безопасности, чтобы не повредить памятник.

Охрана памятников

Как сообщила пресс-служба комитета, в условиях ограничительных мер, связанных с эпидемиологической ситуацией, сотрудники КГИОП продолжают работать в удаленном режиме, настроена система электронного документооборота, по дежурным телефонам проводятся консультации.

"Вскоре начнутся реставрационные работы. Разумеется, с соблюдением предписанных профилактических мер. На тех объектах, по которым заключены государственные контракты и выданы разрешения комитета. В этом году будет производиться реставрация Смольного монастыря, Юсуповского, Аничкова и Гатчинского дворцов, Евангелическо-лютеранского храма Святой Екатерины на Большом проспекте Васильевского острова, часовни Благовещенской церкви на углу Малого проспекта и 8-й линии Васильевского острова, Казанского собора и многих других "визитных карточек" Санкт-Петербурга", - сообщили в пресс-службе. К концу года будет завершена разработка проектов реставрации фасадов 60 жилых домов-памятников с особо сложной отделкой, включенных в программу КГИОП.

Проект "Открытый город", в рамках которого каждую весну любители архитектуры могут посетить особняки и исторические постройки Петербурга, в которые обычно закрыт доступ из-за размещения в них ведомств и организаций, в этом году пройдет в формате онлайн-экскурсий.

Международный день охраны памятников и достопримечательных мест утвержден решением Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1983 году. В Санкт-Петербурге он отмечается с 2004 года.

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