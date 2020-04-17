Арт-группа Soprano выпустила песню о жизни людей в период борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Арт-группа Soprano Михаила Турецкого представила песню Un Sordomuto Amore ("Глухонемая любовь") и видеоклип на нее, посвященные отношениям людей в эпоху борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба коллектива.

"Пандемия принесла в семьи много бед, многих разделила, многих - навсегда. Человечество оказалось в ловушке. Мы стучимся, молимся о выздоровлении мира. И об этом наша песня", - рассказали в коллективе.

Для композиции неслучайно выбрали итальянский язык, "ведь совсем недавно главным очагом вируса оставалась прекрасная страна моря и солнца - Италия". Символом времени пандемии коронавируса стали также маски, в которых участницы коллектива появляются в видеоклипе.

Арт-группа Soprano основана народным артистом России Михаилом Турецким как женская альтернатива "Хору Турецкого". Коллектив объединяет существующие в природе голоса от самого высокого (колоратурное сопрано) до самого низкого (меццо).