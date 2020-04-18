Пианист Григорий Соколов отметит 70-летие на карантине в Италии

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, пианист Григорий Соколов в субботу отметит 70-летие. Музыкант, уже около трех десятков лет живущий на две страны - в России и Италии, из-за пандемии коронавируса вынужден встретить юбилей на карантине в Европе, сообщила ТАСС его ассистент, режиссер Надежда Жданова.

Сам Соколов много лет отказывается от интервью, отмечая, что наиболее полные и исчерпывающие его высказывания - это сыгранное на рояле.

"Эпидемия коронавируса, к сожалению, повлияла на графики и планы всех без исключения. Когда мы сможем вернуться в концертные залы - неизвестно, поэтому маэстро лишен возможности общения с публикой, но продолжает заниматься, учить новые произведения, считая, что одно из средств сохранить себя - это музыка", - сообщила Жданова.

В непростое для всего мира время, когда люди ограничены в передвижении из-за риска заражения вирусом, маэстро Соколов "рекомендует и любителям, и профессионалам играть, слушать и учить фуги, как средство дисциплинировать себя, не сдаваться, не потерять чувство времени и не упускать из виду важное".

Вундеркинд за роялем

Карьерный взлет уроженца Ленинграда Григория Соколова случился в 1966 году: 16-летний пианист стал лауреатом Первой премии III Международного конкурса им. П. И. Чайковского. За присуждение победы проголосовали все 16 членов жюри, включая председателя - легендарного Эмиля Гилельса. Соколов окончил Ленинградскую консерваторию, где затем преподавал до 1996 года. С этого времени музыкант живет на две страны - в России и Италии.

Маэстро старается следить за появлением новых имен в пианистическом мире, слушает много записей и, по мере возможности, опекает молодых музыкантов. "Среди тех, кого в разное время отметил маэстро: Лукас Генюшас, пианист из Нижнего Новгорода Никита Абросимов, Константин Емельянов, Елисей Мысин, Александра Довгань", - рассказала его ассистент. Музыкант сетует на отсутствие системной поддержки молодых талантов и невозможность пробиться одаренным ребятам "неконкурсного" и "немедийного" типа. Отношение маэстро к конкурсам скорее отрицательное, он считает, что таким образом пианисты просто вынуждены привлекать к себе внимание и искать путь на большие сцены и в серьезные агентства, отмечает Жданова.

Соколов дает от 70 до 80 сольных концертов в год. Более 15 лет назад он отказался от выходов на сцену с оркестром.

При этом в России маэстро из-за плотного гастрольного графика выступает всего один раз в год. Предпочтение отдает своему родному Санкт-Петербургу. Из-за эпидемиологической обстановки запланированный на 4 июня этого года концерт придется перенести на более поздний срок. А пока поклонники смогут насладиться новой записью сочинений Моцарта, Брамса и Бетховена в исполнении Соколова, которая выйдет на цифровых носителях в мае.