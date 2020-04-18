Фестиваль Comic-Con отменили из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Международный фестиваль поп-культуры Comic-Con International в городе Сан-Диего (штат Калифорния) не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса нового типа. Сообщение об этом размещено в пятницу на сайте фестиваля.

"Впервые за 50-летнюю историю Comic Convention в Сан-Диего организаторы ежегодного фестиваля поп-культуры с глубоким сожалением объявили, что этого мероприятия в 2020 году не будет. Фестиваль вместо этого пройдет в одноименном конференц-центре 22-25 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Хотя мы с горечью делаем этот шаг, мы знаем, что приняли верное решение", - отметил официальный представитель устроителей фестиваля Дэвид Гланзер.

Comic-Con International - крупнейший международный фестиваль комиксов, фильмов, мультипликации и телесериалов в жанре фантастики.