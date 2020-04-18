Большой театр покажет онлайн-трансляцию балета "Спартак"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) совместно с Google продолжит в субботу серию онлайн-трансляций на YouTube ранее записанных спектаклей своего "золотого фонда" показом балета Арама Хачатуряна "Спартак" в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Серия онлайн-трансляций спектаклей из "золотого фонда" Большого театра организована в условиях самоизоляции в связи с распространением коронавируса и проходит с 27 марта. За это время уже было показано семь постановок, последней из которых 15 апреля стал популярный балет "Корсар", - напомнила Новикова.

"Сегодня, 18 апреля, свой 80-летний юбилей отмечает народный артист СССР Владимир Васильев - первый исполнитель партии Спартака, и Большой театр в честь выдающегося танцовщика представит зрителям по всему миру знаменитый балет "Спартак", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, будет показана запись прямой трансляции с Исторической сцены 20 октября 2013 года. Главные партии исполнят Михаил Лобухин (Спартак), Анна Никулина (Фригия), Светлана Захарова (Эгина), Владислав Лантратов (Красс). "Как всегда, спектакль начнется в 19:00 по московскому времени и будет доступен для просмотра в течение суток", - уточнила пресс-атташе ГАБТ.

"Спартак" в Большом

Новикова рассказала, что "Спартак" в редакции Юрия Григоровича - третья версия балета на сцене Большого театра. Первая, созданная Игорем Моисеевым в 1958 году, быстро исчезла из репертуара. Вторая версия в постановке Леонида Якобсона также имела недолгую сценическую жизнь.

Премьера балета Григоровича, состоявшаяся 9 апреля 1968 года, потрясла основы балетного театра того времени. По мнению критиков, этот "Спартак" перечеркнул все устоявшиеся стереотипы, перевернув привычные представления о героико-романтическом жанре в балете, его образном строе, взаимоотношениях героя и кордебалета. Для каждого из четырех главных персонажей балетмейстер придумал развернутую танцевальную характеристику.

"В нынешнем году моему "Спартаку" исполнилось 52 года, - сказал ТАСС Юрий Григорович - И по сей день этот спектакль сохраняется в репертуаре ГАБТ, что само по себе случай практически уникальный".

Cлава "Спартака" началась еще на генеральной репетиции. Музыку написал Арам Хачатурян, декорации создал Симон Вирсаладзе. За дирижерским пультом - выдающийся маэстро Геннадий Рождественский. На сцене - первый состав исполнителей: Владимир Васильев (Спартак), Марис Лиепа (Красс), Екатерина Максимова (Фригия), Нина Тимофеева (Эгина).

Во вторую "команду" главных героев вошли Михаил Лавровский, Борис Акимов, Наталия Бессмертнова, Светлана Адырхаева. Спектакль был удостоен главной в то время награды страны - Ленинской премии.