Кирилло-Белозерский музей откроет башни после реставрации, проведенной впервые с XVII века

ВОЛОГДА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Кирилло-Белозерский музей-заповедник, один из крупнейших монастырей-крепостей средневековой Руси, расположенный в Вологодской области, откроет в этом году три башни после масштабной реставрации, проведенной впервые с момента их постройки в XVII веке. В Вологодской, Московской и Белозерской башнях разместятся реставрационные мастерские и дополнительные экспозиции, в одной из них впервые будет выставлена коллекция икон, рассказали ТАСС в музее.

Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Кириллом, самым известным из учеников и последователей Сергия Радонежского. Архитектурный ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Музей-заповедник полностью закрыт для посещения с 17 марта в связи с пандемией, но реставрационные работы по распоряжению губернатора Вологодской области включены в список разрешенных, и они продолжаются.

"Последние два года в музее интенсивно реставрировались Вологодская, Московская и Белозерская башни - здания последней четверти XVII века, которые никогда до этого не реставрировались и практически не использовались музеем. К сожалению, не все из них были в свое время достроены, потому что после получения Российской империей выхода к Балтийскому морю при Петре I стратегическое значение Кирилло-Белозерского монастыря было утрачено. Сейчас реставрационные работы завершены, и как только будут сняты все ограничения в связи с пандемией коронавируса, воссозданные объекты будут открыты для посещения", - рассказал ТАСС генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Так, в Вологодской башне, которая считается самой нарядной за счет богатого внешнего декора, на нижнем уровне обустроена мастерская по реставрации икон и изделий из дерева, она уже действует, рассказала ТАСС заместитель генерального директора по реставрации Ольга Вороничева. "Сейчас в работе этой мастерской находится один из ценнейших экспонатов музея - выносной крест из Успенского собора XVIII века. Деревянный резной позолоченный подлинный крест. Очень значимый для монастыря, потому что он происходит из главного монастырского храма", - рассказала Вороничева. На верхних уровнях Вологодской башни будут расположены открытые фонды, где представят иконы, их около 1,5 тыс. в собрании музея. Посетители увидят их впервые.

В Московской башне, самой высокой в монастыре, на уровне земли обустроен деревянный настил, где в древности находились стрельцы, защищавшие обитель. "Эту башню мы сохранили, чтобы посетители могли оценить величие постройки, ее колоссальное внутреннее пространство, толщину мощных стен, послушать в слуховые окошки, что происходит за стенами башни", - рассказал руководитель музея.

В Белозерской башне на нижнем уровне обустроены мастерские по реставрации изделий из металла, а выше на специальных перекрытиях появятся дополнительные выставочные пространства. "Все работы мы хотели завершить к началу туристического сезона, то есть в мае-июне, но в связи с ограничениями по коронавирусу Вологодскую и Белозерскую башни планируем открыть уже в июле. Просто потому, что изготовители оборудования для экспозиций элементарно не могут к нам приехать из Москвы и провести монтаж. Открытие Московской башни планировали приурочить в этом году к открытию выставки к 640-летию Куликовской битвы. Эта выставка очень важна, потому что Куликовская битва не только лишила эти земли всего мужского населения, всех князей, но и стала событием, благодаря которому появился Кирилло-Белозерский монастырь, а земли были включены в состав Московского княжества", - рассказал Шаромазов.

По словам его заместителя Ольги Вороничевой, реставрируется также четвертая башня - Косая, названная так за боковой вход. Косую должны были отреставрировать еще в 2017 году, но в ней располагалась старая трансформаторная подстанция, построенная в советские времена, которая обеспечивала электроэнергией весь комплекс. Возникли проблемы с ее выносом. Сейчас эти вопросы сняты, музей получил современную подстанцию, она установлена неподалеку от монастыря. В Косой башне будет обустроен ресторан на 60 мест. Его открытие планируется к концу 2021 года. Таким образом, в музее отреставрируют четыре башни из шести, которые никогда не реставрировались и с момента создания музея никак не использовались, поскольку там не было отопления и перекрытий.

Реставрация башен проведена за счет средств федерального бюджета, затраты по каждой обошлись порядка 100 млн рублей вместе с проектными и производственными работами. Их провели реставраторы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Гостиница в Тюремном дворике

Продолжаются реставрационные работы в части крепостной стены XVII века. "Эта часть стены называется жилыми кельями с чуланами, или Тюремным двориком, потому что раньше в стене между Белозерской и Косой башнями в XVII веке располагалась тюрьма. Здесь находились в заточении и знатные люди, и простые крестьяне, солдаты, монахи. Эта стена и приспособлена под гостиницу на 40 номеров. Первый этаж - это большие келейные палаты, на втором этаже было открытое пространство, сейчас там проведены работы по утеплению, проложены все необходимые инженерные коммуникации. Толщина кирпичной кладки в этом месте - 1,7 м, а келейные палаты достаточно большие, примерно по 50 кв. м каждая. Получаются настоящие номера люкс", - рассказала Вороничева, добавив, что гостиница практически готова, осталась процедура сдачи-приемки работ.

По мнению авторов проекта реставрации, обустройство гостиницы и ресторана не затронет принципиальных элементов исторических конструкций и не изменят привычный облик ансамбля.

Отреставрирована также церковь Архангела Гавриила XVI века, которая была построена на деньги Василия III в память о рождении его сына, будущего царя Ивана Грозного. Церковь откроется для посетителей в этом году после отмены всех карантинных мер. Там обустроено экспозиционно-выставочное пространство и фондохранилище, так называемая ризница (помещение в храме, где хранятся ризы - одежда священников и церковная утварь).

О монастыре

Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Кириллом, самым известным из учеников и последователей Сергия Радонежского. Кирилл пришел на берег Сиверского озера в возрасте 60 лет и умер на 90-м, после смерти был канонизирован. Его мощи покоятся в храме Кирилла Белозерского, в экспозиции музея-заповедника хранятся вещи, которые связывают с именем святого.

Монастырь является крупнейшим монастырем-крепостью из дошедших до нашего времени со времен Древней Руси. Стены и башни, построенные по образцу крепостных укреплений Троице-Сергиева монастыря, намного превосходят троицкие как по протяженности, так и по размерам и огневой мощи. Крепость, построенная по инициативе и на средства государя Алексея Михайловича, является вершиной средневекового фортификационного искусства. До наших дней прекрасно сохранилась историческая планировочная структура архитектурного ансамбля. Она состоит из 11 каменных церквей, колокольни, двух трапезных, двух больниц, жилых и хозяйственных построек, находящихся в окружении двойного кольца крепостных укреплений XVI и XVII веков.

Архитектурный ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Ежегодно заповедник посещают более 300 тыс. туристов.