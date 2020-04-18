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Путин и Мишустин поздравили народного артиста СССР Владимира Васильева с юбилеем

Артисту балета исполнилось 80 лет

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили танцовщика, хореографа, народного артиста СССР Владимира Васильева с 80-летием.

"Своим вдохновенным созидательным трудом вы вписали яркие, незабываемые страницы в творческую летопись Большого театра. Внесли поистине уникальный вклад в сохранение и развитие легендарных традиций великого русского балета. Выдающийся исполнитель партий классического и современного репертуара, талантливый хореограф, балетмейстер и режиссер - трудно перечислить все грани вашего дарования, и везде вы добились огромного, заслуженного успеха и признания", - отметил президент в телеграмме, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

В свою очередь глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что Васильев во всем мире олицетворяет величие и красоту русского балета. "Уникальный стиль Владимира Васильева - это совершенная техника, особая пластика, музыкальность, экспрессия, сила и глубина чувств, воплощенные в танце. Каждый ваш выход на сцену Большого театра и Гранд-опера, Римской оперы, Ковент-Гарден и Метрополитен-опера становился событием. Талант балетмейстера и режиссера помогает вам ставить множество ярких спектаклей на лучших оперных сценах", - заявил он в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин добавил, что благодаря педагогическому мастерству Васильева "на балетном небосклоне зажглось немало звезд".

Владимир Васильев - российский артист балета и балетмейстер, народный артист СССР (1973). Солист балетной труппы (1958-1988), художественный руководитель и директор (1995-2000) Большого театра, президент Фонда Галины Улановой (1998 - н. в.). Лауреат Ленинской премии (1970), Государственной премии СССР (1977), Государственной премий РСФСР им. братьев Васильевых (1984) и Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1991).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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