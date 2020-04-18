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Премьера нового проекта режиссера Юрия Быкова о нулевых запланирована на 2021 год

Это будет фильм о переменах, произошедших в стране за последние 20 лет

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Режиссер Юрий Быков работает над сценарием многосерийного фильма о переменах, произошедших в стране за последние 20 лет, премьера проекта запланирована на 2021 год, сообщает в субботу пресс-служба платформы "КиноПоиск HD".

Быков известен по фильмам "Дурак", "Майор", "Завод", сериалу "Метод". Картины режиссера неоднократно участвовали в программах российских и международных кинофестивалей.

"КиноПоиск HD" выпустит новые проекты Юрия Быкова. Сейчас автор работает над сценарием многосерийного фильма под рабочим названием "Ноль", - говорится в сообщении.

Главным героем фильма станет следователь, который выходит из тюрьмы после восьми лет заключения за коррупционное преступление. Перед освобождением бывший сокамерник предлагает следователю найти людей, убивших его сына 20 лет назад, и получить за это крупную сумму, которая позволит ему начать жизнь с нуля.

"Этот фильм - о сложном и глубоком сопоставлении нашего времени и эпохи, когда в агонии уходили девяностые и наступала новая, казалось, светлая эра нулевых. Это история о том, как изменилась наша страна за 20 лет. Кем стали герои прошлого сейчас и кто герои нашего времени. Но, главное, о том, кем стали мы и куда мы идем", - пояснил Быков, чьи слова привели в пресс-службе.

Премьера картины запланирована на 2021 год. Параллельно режиссер разрабатывает еще несколько проектов для онлайн-кинотеатра "КиноПоиск HD".

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Россия
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