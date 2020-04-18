Спектакли Мариинского театра в период пандемии собрали онлайн 25 млн зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Концерты и спектакли Мариинского театра, которые в период пандемии начали ежедневно транслировать в онлайн-формате, за месяц собрали 25 млн зрителей, сообщили в субботу в пресс-службе театра.

"Серия интернет-показов концертов и спектаклей Мариинского театра становится все более популярной. 14 апреля общее число зрителей достигло 21,5 млн, а спустя всего четыре дня преодолело отметку в 25 млн", - говорится в сообщении.

После вынужденного закрытия театра для зрителей из-за коронавируса художественный руководитель - директор Валерий Гергиев принял решение начать ежедневные трансляции записей знаковых оперных и балетных спектаклей, концертов симфонической и камерной музыки. С 19 марта начались показы более 30 событий Мариинского театра.

"Среди оперных спектаклей наибольший интерес вызвал "Евгений Онегин" Петра Чайковского, собравший 1,7 млн просмотров, среди балетов - "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина - 1,6 млн просмотров", - добавили в пресс-службе. Более 3 млн просмотров собрала запись цикла концертов в московском зале "Зарядье" - все симфонии Чайковского на этих концертах звучат в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева.

Традиционно по субботам транслируются показы сказки "Петя и волк" Сергея Прокофьева, которую оркестр в разное время исполнил с актерами Константином Хабенским, Ксенией Раппопорт и Сергеем Безруковым в качестве чтецов. "Мы будем продолжать эту серию, потому что сотни тысяч любителей театра и классической музыки каждый вечер ждут этой встречи", - процитировали в пресс-службе Гергиева.

Видео транслируются на сайте mariinsky.tv, на официальных страницах театра в соцсетях и на платформе "Искусство онлайн", а также в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны".