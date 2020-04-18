"Ленком" перенес майские спектакли на осень

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" перенес на осень часть спектаклей, показ которых был запланирован на май, сообщается в субботу на странице театра в Instagram.

"Дорогие зрители! Обратите внимание на изменения в майском репертуаре", - говорится в сообщении.

Согласно афише, спектакль "Безумный день, или женитьба Фигаро" перенесен со 2 мая на 6 сентября, постановка "Женитьба" перенесена с 3 мая на 5 сентября. Показ спектакля "Ложь во спасение" состоится не 4 мая, а 18 сентября. "Tout paye, или все оплачено" будет показан 4 сентября, вместо 5 мая, постановка "Аквитанская львица" перенесена с 7 мая на 21 сентября, а спектакль "Капкан" - с 8 мая на 2 сентября. Кроме того, переносится постановка "Шут Балакирев" - с 10 мая на 3 сентября.

При этом спектакль "Попрыгунья", показ которого должен был состояться 6 мая, отменен.

Ранее московские и федеральные театры отменили показы постановок с 17 марта из-за ситуации с коронавирусом. Сегодня некоторые постановки представляются в формате онлайн, на остальные осуществляется возврат денежных средств.